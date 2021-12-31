國民黨前文傳會副主委鄭照新、核能流言終結者創辦人黃士修及台北市議員侯漢廷日前接受歷史哥澄清唬訪問，幾人針對2021年一起回顧，分別給出「絕」、「爛」、「駭」三字總結，至於對明年的展望，也給出「決」、「腐」及「伏」三字，希望明年大家都能更好。

經過票選後，2021年度三大代表字分別為「宅」、「缺」及「投」。因為新冠肺炎疫情的關係，2020年「疫」字登上榜首，今年的「宅」字也與疫情離不開關係，但因為疫情逐漸好轉，各行各業逐漸復興，也讓民眾有比較正面的想法，僅以「宅」字形容今年。

鄭照新就在臉書發文表示，幾人討論後也紛紛提出自己對於今年的回顧關鍵字，其中黃士修給出「絕」字，認為「小英做太絕」；侯漢廷給出「爛」，代表「政府我就爛」；鄭照新則給出驚濤駭浪的 「駭」字。

而對於2022年的展望，黃士修期許「決」字，希望民眾在2022年能做出數個對的決定；侯漢廷給出「腐」字，希望民進黨的腐化會為人所知；鄭照新則評出「伏」字，說「先蟄伏，再降伏」。