仲量聯行今（6）日舉辦2021年第四季年終回顧季報記者會，調查顯示，2021年台北A辦平均月租金為每坪2894元，相較2020年上升2.4個百分點，預計2022年將挑戰每坪近3000元的歷史新高。

仲量聯行指出，目前台北市A辦整體空置率為2.0%，區域租金最高的信義區空置率更降至1.5%歷史新低，顯見企業面臨升級新形態辦公室壓力，對頂級商辦需求殷切。

在南港方面，目前辦公租金為每坪1400-2500元，空置率降至0.8%，市場已近滿租。其中台肥C2案，於2021年已全數出租。

在內湖方面，西湖段本季租金為每坪1300-2000元，空置率位於4.6%低點，相較去年下降3.4個百分點。

仲量聯行指出，2021年台北市商辦市場，台北市區仍受限於供給有限，租賃交易動能轉至南港，需求主來源自製造業、科技業、金融業。值得留意的是，鑒於市場中A辦選擇越來越少，市場出現房東將辦公空間收為自用的跡象。諸如原定2023完工的國泰寰宇約一萬坪辦公空間，於2021年已調整為自用。