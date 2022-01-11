為提供消費者有別傳統的除夕圍爐新體驗，南港老爺行旅攜手與華信航空聯手將機場場景搬進飯店，再加碼推出三大優惠。華信航空全航線旅客於專案期間預訂飯店官網「旅人住房專案」，並輸入指定碼訂房可享九折優惠，南港老爺行旅旅客透過華信APP購票享「國內全航線機票」九折優惠，即日起開放預約入住。

華信航空2022年1月27日高雄-金門首航，旅客可利用華信客服專線、官網或APP訂位購票。華信航空台北、台中、高雄均有班機直飛金門及澎湖，提供往返離島快速便捷的飛航服。華信航空亦飛航台東、花蓮本島航線，旅客可透過完整航網，輕鬆安排旅遊行程。

華信航空國內航線採用最新一代70人座ATR72-600全新客機，並運用華航集團機隊資源整合，以180人座的A320及158人座的B737-800噴射客機，配合旅遊旺季增加班次數或放大機型，提供民眾返鄉、旅遊或商務舒適快捷的搭機服務。

南港老爺行旅今年同步推出年菜外帶，由Soft Kitchen 主廚「黃耀裕」親自為大家精心設計十樣豐富精選菜色，皆是除夕圍爐時不能錯過的餐桌好料，菜色包含了「行旅精選拼盤集」、「花膠螺片佛跳牆」、「爐烤華麗海大蝦」、「法式羊肩咖哩汁」、「花菇玉環燴鮑魚」、「鼓油清蒸鮮虎斑」、「蒲燒鰻魚蒸米糕」、「黑巧克力鉑金包」、「黑松露酥皮蛋塔」、「季節合時鮮果盤」。小家庭五人份每套11950元、家族團圓十人份每套23800元，限量十套，2022年1月21日前預訂再贈紅酒一瓶及限量紅包袋一份。

南港老爺行旅與華信航空本次合作除了大玩除夕圍爐宴之主題，更加碼推出三大優惠：入住南港老爺行旅享華信航空國內全航線機票九折、飯店官網訂房輸入優惠碼享指定專案九折及憑華信航空全航線登機證享Soft Kitchen用餐九折。於春節期間搭乘華信航空的旅客還可以在機上吃到南港老爺行旅限定的「白米包種茶」及「黑米烏龍茶」米香餅，兩款口味作為機上迎賓小點。

南港老爺行旅今年與華信航空聯手將機場場景搬進飯店，把飯店大廳化身為登機櫃檯，並在除夕圍爐宴提供機上服務，讓民眾有如親臨機上體驗，幫大家重拾出國體驗。