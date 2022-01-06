宏達電宣布，高階VR硬體VIVE Pro 2獲得美國CES 2022創新獎（CES 2022 INNOVATION AWARD），宏達電表示，VIVE Pro 2憑藉令人驚嘆的5K高解析顯示螢幕和120度超廣角視野，呈現出具有水晶般清晰細節和超流暢的影像表現，也是Viveport最新遊戲之一《After the Fall》和高階PCVR遊戲的最佳視覺展示。

CES主辦單位表示，宏達電Vive Pro 2突破工作生產力、創作和娛樂的極限，為消費者帶來銳利、精準、前所未有的沉浸體驗，是獲獎主因。