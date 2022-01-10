暨南大學輔導的新創企業，獲美國消費者技術協會創新獎。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

美國消費者技術協會CTA，在紐約公布創新獎得獎名單，由國立暨南國際大學創業育成中心輔導的「VM-Fi 聲麥無線5G即時AI語音翻譯解決方案」，榮獲CES 2022智慧城市創新獎；優異的翻譯技術，在拉斯維加斯舉行的國際消費性電子展中，獲得好評。

在全球化之下，資訊、觀光、交通已無國界之分，人與人卻仍受制於語言隔閡，暨大輔導的廠商「VM-Fi 聲麥無線有限公司」，研發一套結合AI人工智慧與5G高速通訊技術翻譯系統，榮獲全球最具科技影響力的CES 2022智慧城市創新獎肯定。

VM-Fi運用智慧城市5G以及AI，提供高速即時的語音傳譯服務，讓台上1人即席演講、台下百人即聽的即時語音轉譯，立即解決語言問題的智慧城市生活。聲麥無線執行長彭德新表示，VM-Fi 聲麥無線，會持續提供世界跨越語言、距離的商業通訊方案，以編織全球智慧城市美好未來生活為願景方向。

暨大校長武東星表示，聲麥無線（VMFi）團隊開發的AI即時雲端翻譯軟體，能做到主講者的聲音從麥克風收音，傳輸到雲端後就可以即時翻譯，觀眾只要下載APP就能聽到翻譯內容，完全不需要任何硬體設備。

今年CES新創展區「Eureka Park」，科技部特別以「Taiwan Tech Arena（TTA）」為主題設置專區，在疫情威脅的當下，還是有55家台灣的新創企業參加實體展；暨大輔導廠商現場展示的強大AI翻譯實力，也獲得國內外相關媒體，如國際財經時報、台灣焦點及數位時代的專題報導，提升台灣科技新創產業的國際能見度。