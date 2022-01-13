SKODA Taiwan公布改款新車KODIAQ售價，將提供1.5 TSI及2.0 TSI兩個款車，1.5 TSI版售價141.9萬元，2.0 TSI 4X4版售價161.9萬元。業者表示，目前包含去年的訂單已累計超過800張，但首批車僅200台，因此將會先以去年訂車的消費者優先交車，即日起下訂的車主最快要等到第二季才能交車。

SKODA Taiwan表示，此次KODIAQ改款保留原先大空間的優點，修改重點都在細節處，外觀部分，車頭承襲ENYAQ iV的全新家族設計風格，以垂直擴張且更為立體的六邊型水箱罩造型配上從方形改為分割設計的全新Matrix LED智慧複眼頭燈組，將改款後的KODIAQ塑造得相當有氣勢，更加彰顯其在SUV的旗艦地位；車尾同樣採用LED燈組，不僅辨識度更高，coming home以及leaving home如尾翼展翅的動態燈光展現瞬間屢獲車主芳心。

更具科技感的KODIAQ內裝除了迷人的10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕，全新髮絲紋內裝飾板同樣讓人眼睛一亮。為了符合車主長時間駕車的需求，清晰醒目的駕駛資訊配上全面提升的主被動Level 2安全配備，可在9.2吋觸控螢幕上直接操作並讀取所需訊息；新版10.25吋彩色數位儀表板提供五種配置風格：經典、簡化、擴展、現代、運動等，讓車主可視需求及個人喜好在觸控螢幕上進行切換；整合為一的Travel assist智慧車陣輔助系統含括ACC以及Lane assist車道偏移警示，可以一鍵啟動或關閉，再搭配擁有電容層設計的HOD手持方向盤偵測功能，行車安全性更加提升。

KODIAQ 1.5 TSI版擁有150匹馬力、25.5kgm之最大動力，搭配DSG七速雙離合器變速箱，極速可達205km/h，0~100km/h加速所需時間為9.8秒；至於2.0 TSI車型則為全時四輪傳動，同樣搭配DSG七速雙離合器變速箱，最大馬力為190匹馬力，最大扭力為32.7kgm，在如此大動力的支援下0~100km/h加速於7.7秒輕鬆完成，極速則達215km/h。

在性能表現之外，KODIAQ的安全配備也同樣升級，除了原先標準配備的9氣囊，還添加新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技，包括：升級為有主動式跟車功能的ACC、可主動式修正車道偏移及車道置中的Lane assist、後方車流警示功能的RTA、行駛中緊急剎車的AEB以及半自動停車輔助的Park assist等輔助警示系統，而這一系列新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技皆屬於KODIAQ全車系標準配備。