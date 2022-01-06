中華信用評等公司今天在其公布的一篇標題為「2022年台灣信用展望」的報告中指出，強勁的出口需求與持續增長的國內消費支出，是中華信評對於台灣2022年信用展望的看法為「穩定」的主要原因。中華信評預估，台灣在歷經經濟表現強勁以致基期較高的2021年後，2022年的實質GDP成長率將約為2.8％。

中華信評指出，隨著各國經濟重啟，電子零組件需求將進一步支撐包括半導體製造業和 5G 網路基礎設施等台灣相關產業的出口成長與資本支出。然而，Omicron 變種病毒的快速傳播以及出現其他新變種病毒的可能性，仍持續對全球的經濟復甦構成風險。不過，中華信評認為，隨著疫苗覆蓋率的提高，受到政府振興措施支持的國內消費者支出可望成為支持台灣經濟發展的另一項支柱。

中華信評認為，未來幾季台灣企業面臨的主要風險包括全球需求提升與供應鏈瓶頸使原物料與能源等原料價格上漲，導致通膨壓力升高。同時，各國中央銀行被迫緊縮貨幣政策的壓力可能會使利率升高、影響資本流動，並導致匯率出現更大的波動。