今年演藝圈不平靜，有許多藝人傳出結婚喜訊，銀色夫妻破碎的也不少，讓網友直呼不再相信愛情。日媒《女性自身》做出「2021年不能原諒的不倫戀」調查，由福原愛拿下冠軍，由於先前形象落差太大，不少人都有被背叛的感受，痛批她是「2021年形象最崩壞的名人」。

福原愛3月被直擊和「橫濱大谷翔平」幽會，爆出「雙劈」醜聞，7月迅速斬斷與江宏傑的跨國婚姻，甚至事件爆發至今，福原愛都不肯來台灣見孩子，反而多次在微博發文取暖，讓她原本「天真爛漫的桌球少女」的形象徹底破滅，近日更傳出就連福原愛的媽媽都很看不下去女兒的行為。

由於福原愛原先的形象完美，還被封為「日本國民女兒」，幾乎是人見人愛，然而今年她一連串「走鐘」的行徑讓日本國民非常失望，甚至先前還爆出她已經和橫濱大谷翔平復合，兩人各自離婚後就立刻展開交往，還有共識未來要再婚，儘管她遭男方正宮指是小三，仍愛得越來越高調。

LiSA的老公鈴木達央帶女粉絲開房間，也榜上有名。(圖/翻攝《週刊文春》)

種種不利於福原愛的消息都讓日本網友忍不住怒轟：「完全沒考慮孩子，最惡劣的母親」、「乾脆去大陸發展？」而除了福原愛拿下排行榜冠軍之外，第二名為自由民主黨議員山崎真之輔、第三名為樂團GOLDEN BOMBER成員歌廣場淳、第四名為「鬼滅歌姬」LiSA的聲優老公鈴木達央、第五名則為主持人有村昆。