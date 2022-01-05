散裝航運獲利超預期，龍頭航商慧洋海運（2637）今（5）日公告自結2021年每股稅前盈餘11.09元，為創立來首次賺逾一個股本，全年營益率維持逾40％；展望2022年榮景持續樂觀，換約漲幅上看25％。

慧洋2021年12月合併營收20.61億元，自結營業利益10.26億元，自結單月稅前盈餘11.08億元，每股稅前盈餘1.48元；累計2021全年合併營收191.69億元，自結稅前盈餘82.81億元，每股稅前盈餘為11.09元，獲利表現創歷史新高。

慧洋表示，受惠海上運輸供需失衡，散裝船舶供不應求，2021年慧洋換約漲幅高達七成，為慧洋近五年來最高紀錄；2022年雖基期較高，仍樂觀有25％的換約漲幅。

慧洋2021年總計交付7條新型節能散裝船舶，處分10艘船舶，預計2022年有Handy、Panamax各3艘，共計6艘新船加入營運，目前旗下總計有134艘散裝船舶，平均船齡僅7年，穩坐國內散裝航運龍頭地位。

距離國際海事組織（IMO）公告最新環保法規上路僅剩一年，預計市場上八成船舶會受影響，慧洋將積極與船廠及技術顧問合作，持續打造新型節能船舶因應。