主計總處今（6）日公布物價調查結果，2021年12月消費者物價指數（CPI）年增率2.62％，連五個月超過2％，其中外食費更上漲2.39％，創下81個月來新高，國內通膨壓力持續存在，但尚無通膨的現象。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，這一波外食費調漲是受到食材上漲的影響，預計第一季業者還會陸續調漲，4月以後會逐漸收歛，此外，國內總體物價情況也是如此，2022年第一季的通膨率（CPI漲幅）會是高點，隨後逐季遞減。

2021年12月民生物資的漲幅也不小，主計總處統計17項重要民生物資較上年同月上漲3.46％，也創下近39個月最高，其中雞蛋、麵包、衛生紙及牙膏漲幅較上月擴大。

曹志弘表示，雖然2021年12月通膨率連續五個月超過2％，通膨壓力持續存在，但是迄今尚無通膨的情況，2021年全年通膨率1.96％，也比先前預測略低，但仍創下近13年來最高，以目前的情勢研判，2022年我國的物價仍會呈溫和上漲，不至於出現嚴重的通膨。