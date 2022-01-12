進入2022年，全球市場仍將聚焦在2021年尚未解決的問題，特別是通膨與供應鏈等問題，皆與聯準會的利率決策和疫情發展息息相關。摩根資產管理表示，全球經濟在今年仍會維持擴張，企業獲利仍可支持股市輪動表現，但整體漲幅可能不若去年強勁；另外，在升息進入上半場的階段，債券市場的震盪將會擴大，「縮短存續期」仍是債券投資人的第一要務。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，近日Omicron變種病毒的快速擴散，讓美國與歐洲的單周確診人數再度創下歷史新高，亞洲各地也開始受到影響；但由於變種病毒引發重症與死亡的機率偏低，所以市場還是預期今年全球經濟會持續復甦，聯準會的升息時程也不太可能會因此中斷。

許長泰指出，由於全球經濟仍在擴張，所以市場對疫情與通膨的預期，將主宰全球資金在2022年的流動。根據美國經濟分析局與美國勞工統計局的統計，目前美國整體個人消費支出通膨數值，皆已明顯超過聯準會2％的通膨目標。儘管諸如能源與大宗商品的價格僅是暫時性的變動，但從長遠來看，租金、居住與薪資等價格是否持續增長，才是影響未來聯準會決策的真正關鍵，因為這些變量才是美國長期通膨壓力的來源。

在此環境下，除了美國可能提早升息之外，紐西蘭也已兩次上調政策利率、加拿大亦表明最早可能在2022年第二季升息、澳洲也已放棄捍衛債券殖利率目標、就連英國也表示需採取行動遏制通膨。可見隨著全球焦點的轉移，預計成熟市場部份央行會轉向鷹派立場；至於亞洲各央行，則可能會在等到經濟復甦後才會考慮上調利率。

許長泰表示，在全球經濟復甦的前提下，美國、亞太不含日本、新興市場與歐洲的企業獲利，雖然在2022年仍可持續增長，但增長的動能在基期墊高的緣故下，可能較2021年為弱，年增率分別為9％、7％、5％與4％（資料來源：IBES，MSCI，Refinitiv datastream，Stand&Poor's，J.P.Morgan Asset Management，2021/12/31）。不過，由於企業獲利的絕對水準也會持續上升，因此無論是價值型（例如金融股）還是成長型（例如科技股）的股票，均能在2022年獲得相對較佳的投資機會。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然全球股市今年仍有輪動機會，但在實際的操作策略上，可從美國及歐洲等已開發市場逐漸轉向中國及亞洲。中國當前政策監管與經濟走緩的格局，在2022年不太可能發生劇烈變化，但中國與亞洲股市在2021年的表現均相對落後，隨著亞洲各地疫苗接種率的上升，應有助於帶動經濟進一步復甦，並讓企業獲利取得上調的潛力。

在固定收益部分，有鑑於升息循環已進入上半場，成熟市場貨幣政策的正常化將推高政府公債殖利率，所以「縮短存續期」與「用利差降低波動」仍會是2022年債券收益的關鍵。

林雅慧補充，從這角度看，高收益債或新興市場債都符合這樣的標準；但聯準會回收資金與升息的動作，反而會拉高短債的殖利率，並讓整體公債殖利率曲線趨於平緩，因此我們也預期2022年債券市場的波動將會增加，債券選擇必須要相當慎重。

林雅慧表示，根據歷史經驗，在美國通膨進入高速增長階段，由於企業獲利仍在增長，所以多數的風險性資產都有上升的動力，只是除了大宗商品與新興市場債外，多數股市的上漲空間可能不若低通膨時期為高。林雅慧說，這也代表著多元配置與分散投資的重要性，無論股票還是債券，今年建議都要維持此一策略，才能因應市場通膨與新冠疫情隨時的變化。