大陸滬深兩市7日雙雙收跌，上證指數下跌6點，為連續第四個交易日下跌。滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）1.21兆元。

香港信報報導，上證指數7日盤中高見3607點，上漲21點，漲幅為0.59％，尾盤賣壓沉重，大盤由漲轉跌，低見3577點，下跌8點，跌幅為0.25％，終場收報3579點，下跌6點，跌幅為0.18％，成交額為5028.91億元。

深成指7日盤中最多上漲66點，漲幅為0.46％，高見14495點，隨後大盤承壓，低見14331點，下跌97點，跌幅為0.68％，最終收報14343點，下跌85點，跌幅為0.6％，成交額為7042.98億元。

滬深300指數7日收報4822點，上漲4點，漲幅為0.09％。創業板指數7日收報3096點，下跌30點，跌幅為0.98％。

各類股方面，電力、基本金屬、化工股跌逾2％。水泥、鋼鐵、房地產股偏軟。金融股漲逾1％。