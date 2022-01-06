財政部國庫署6日表示，我國2021年無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫總共為36件、總金額達新台幣5653萬元，將全數繳入國庫供國家政務推動統籌運用。

國庫署進一步指出，依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。