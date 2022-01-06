2021年無人承認遺產 約5653萬元 17:322022/01/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國庫署6日表示，我國2021年無人承認繼承賸餘現金遺產歸屬國庫總共為36件、總金額達新台幣5653萬元，將全數繳入國庫供國家政務推動統籌運用。 國庫署進一步指出，依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。 2022元旦起 我國提供遺產稅試算 借名登記不動產 遺產稅跑不掉 #無人 #承認 #國庫 #遺產 #賸餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢堡王漲價！雞塊最多貴16元 04:102021/12/31 產業．科技 澎湖漁船擱淺船上無人疑落海 今展開海陸空大搜索 11:262022/01/04 社會 帶孩子擠地鐵、不留遺產給後代 世界富豪絕對不做的5件事 14:002022/01/01 財經 F-35要大殺價買8架 泰曝汰換F-16要因 10:092022/01/02 軍事 整理過世外公棉被 突掉出20萬現金 孫1動作錢全沒了 06:002022/01/05 社會 陸無人機成美軍心腹之患 美陸戰隊物色反制新裝備 14:232022/01/04 軍事 拜登繼承川普對華政策 對抗轉為競爭 04:102022/01/02 焦點新聞 2022年財政新制一次看！10大租稅、報稅優惠省荷包 15:462021/12/30 財經 南市議會通過建請中央特赦陳水扁 國民黨團：先把不法所得繳回國庫 16:052022/01/05 政治 松山機場試辦無人機防制系統 桃園、高雄將跟進 17:022022/01/04 生活 玩無人機小心了！他飛一次連4違規 遭重罰48萬 16:442022/01/04 生活 財經熱門新聞 獨》稱霸全球航空業 華航豪發6個月超狂年終 - 要聞 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 英特爾不只跪求3奈米產能！還偷偷找台積電做這件事 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 台積電驚見鉅額交易！他砸1500萬買在「漲停721元」網全嚇呆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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