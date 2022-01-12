中央銀行受財政部委託標售350億元273天期國庫券，結果決標貼現率0.348％，較上一期2021年9月標售的0.204％，大幅上揚14.4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要因升息預期效應，投標資金相對保守的結果。

根據央行公布273天期國庫券標售結果，共吸引932億元資金進場搶標，投標倍數2.66倍，為長期以來相對較高水準。銀行資金調度主管表示，本期決標貼現率因反應市場對升息預期的效應，較前一期大幅上揚，但低於市場估計的0.355～0.375％區間，主要是短期資金還是相對寬鬆，積極進場搶標的結果，另本期由銀行業取得100％。

銀行資金調度主管指出，通膨升溫效應，美國聯準會（Fed）主席鮑爾連任國會聽證，確立鷹派立場，美債殖利率衝高至1.75％波段高點，市場利率亦步亦趨走揚，反應去年下半年以來包括國庫券、定存單、公債等標售，得標利率普遍走高，273天期國庫券也不例外。但市場資金還是相當充沛，使得這期上揚幅度相對較低。