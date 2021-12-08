花蓮縣府招募防疫計程車隊，車內都會加裝隔離板等設備。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因應春節即將到來，花蓮縣政府預計再增20名防疫計程車備援，執行期間每車每天補貼3500元，車資採使用者付費，合約期滿居家隔離期間還有補貼，9日即起至13日受理報名。

縣府建設處交通科長張筱雲指出，花蓮縣防疫計程車隊今年6月成軍，有8組人車投入接駁，12月合約到期後已續約，但因應春節返台人潮，縣府預計再招募備選20名運將加入，由衛生局培訓並統籌調度。

建設處指出，春節專案同樣採專車專人接送方式，防疫計程車隊負責載送對象，僅限居家隔離或居家檢疫的民眾，不得再從事其他營業載客；民眾可撥打花蓮縣衛生局派遣專線03-8226975，經專人評估調派防疫計程車接送。

建設處指出，防疫計程車執行合約期間，由縣府補貼薪資每天每車3500元，基於使用者付費原則，乘客須自付車資，計費則按計程車春節加價費率表計費，接送範圍在花蓮市、吉安鄉及新城鄉以外區域，回程空車則表價2倍收取乘客車資。防疫計程車會在車身右側後面處，張貼防疫計程車貼紙，以便於民眾識別。

建設處指出，報名司機須至少接種1劑疫苗，合約期滿後，駕駛需進行14天居家隔離，縣府也將補償隔離期間每天2100元。有意願駕駛可向花蓮縣計程車公／工會登記報名，或傳真至縣府建設處交通科03-8246530，也可親送花蓮縣政府總收文室。