嘉義市選委會委由印刷廠今天印製公投票。（廖素慧攝）

今年公投年滿18歲即可投票，嘉義市選委會14日印製公投票，並公告全市投票權人22萬1038人，其中滿18歲及19歲的投票權人有5009人，嘉義市選舉委員會代理主任委員林建宏表示，預估18日下午4時15分完成投票作業。

嘉義市選委會委現場封印公投票。（廖素慧攝）

林建宏指出，12月18日（本周六）上午8點至下午4點投票，4點截止投票，現場會由主任管理委員舉牌告知，4點以前進入投開票所的投票權人都能投票，依10月間預先模擬投開票作業的流程來推估，投票當天下午4時15分可結束投票。

嘉義市選委會委模擬18日公投投票的投開票所設置4個投票箱。（嘉義市選委會提供）

嘉義市選委會表示，嘉義市此次各投票權人人數共計22萬1038人，東區10萬157人、西區12萬881人；共有189個投開票所，東區89個、西區100個；因應防疫，每個投開票所設置1個「防疫專用圈票處」，專門提供當天溫度檢測出有發燒的投票權人使用。

嘉義市選委會委於18日公投投票截止時間將舉牌告示。（嘉義市選委會提供）

嘉義市公投票今天印製，由選、監人員及警察嚴格戒護、全程錄影，林建宏偕同選委會總幹事劉美鳳、副總幹事楊俊銘及監察小組委員等人印製作業。

選委會表示，公投票從印製、裁切、包封及運送，全程皆有監察小組委員在場監察作業，同時警方監視錄影，公投票印製完成後，所有公投票在選、監人員及警方戒護下送抵嘉義市選委會，15日先進行初點，16日由東區主任管理員及主任監察員複點，17日由西區主任管理員及主任監察員進行複點，務必確保投票過程順利進行。