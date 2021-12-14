7＋7與10＋4春節檢疫方案今起實施，防疫旅館及防疫計程車需求增加，交通部今召開春節期間防疫量能整備情形會議，依據航空公司訂位資料顯示，春節返鄉最尖峰的2周，將有3.8萬人返台，防疫旅館及集中檢疫所可供應4.5萬房次，另整備原來4倍數量的防疫計程車共2886輛，以滿足旅客住宿和交通需求。

各地方防疫旅館數量目前超過3萬房，明年1月春節前尖峰期間訂房仍有部分縣市有空房，交通部長王國材表示，已請觀光局持續掌握訂房情形及盤點調配防疫旅宿供需，適時增加供給量。

根據各航空公司提供的旅客訂位人數資料，交通部預估春節期間旅客入境尖峰期為2022年1月3日至16日，其中1月14日為最尖峰日，入境人數達4110人次。

交通部表示，民航局及桃園機場公司已備妥機場防疫車隊2058輛（含備援車輛），其中桃園機場1437輛、松山機場358輛、高雄機場183輛、台中機場80輛。

而民眾從防疫旅館返家及住家檢疫期間外出採檢，也有防疫車輛接送需求，地方政府目前完成防疫專車2886輛計程車（含租賃車）、125輛大巴、4輛中巴的量能籌備。