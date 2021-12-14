中央健康保險署再傳捷報！健保署南區業務組以「天涯弱比鄰 醫定守護您」主題，代表衛福部參賽，從74個參獎機關中脫穎而出，榮獲第4屆政府服務獎社會關懷服務獎項。另外，健保署資訊組組長吳淑慧在新冠肺炎疫情剛發生之際，帶領團隊2天內不眠不休建置「特定地區旅遊及接觸史查詢作業」系統，建立起第一道防線，今榮獲公務人員傑出貢獻獎，為健保科技防疫背後的英雄。

獲頒社會關懷服務獎的健保署南區業務組今年提報的參賽項目為「社會關懷服務」，主題為「天涯弱比鄰 醫定守護您」，內容包括(一)主動發掘經濟弱勢，向外連結民間力量，「愛心專戶」補助創新高，協助償還欠費；(二)照護偏鄉民眾，將設備及人力送入偏鄉，C肝外展門診外推至全國，急診專科會診納入遠距醫療；(三)智慧遠距護傷口防疥瘡，強化機構住民健康。

除了南區業務組，健保署資訊組組長吳淑慧今也榮獲2021年公務人員傑出貢獻獎，她在署長李伯璋指導下，去年新冠肺炎疫情初期，農曆春節期間帶領資訊團隊，2天內不眠不休建置「特定地區旅遊及接觸史查詢作業」系統，後續更擴充TOCC及居家檢疫隔離提示資訊，提供第一線醫事人員查詢，得以迅速採檢及通報，減少院內和社區感染擴散的風險，建立台灣醫療的第一道防線。

另外，疫情之初，民眾搶購口罩防疫物資，為避免囤積保障民眾生命安全，吳淑慧奉命在3天內迅速配合開發完成可供民眾、藥局和衛生所使用之口罩販售系統，並搭配健保卡資訊系統以實名制方式公平分配防疫口罩，為防疫政策創造重要的定心丸，後續更配合口罩實名制防疫政策，介接eMask口罩預購系統於健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP中，提供實體、網路及超商多元管道，讓民眾得以公平獲得防疫口罩，對疫情的控制達到顯著效果。

健保署表示，運用數位科技因應疫情的威脅衝擊，降低疫情對社會造成的影響，讓全民在面對嚴峻疫情挑戰時，有最即時的支援工具，共同打造防疫保護網，為健保科技防疫背後的英雄。健保署將持續致力照顧民眾的健康，促進與醫界的合作，讓醫療資源得到妥善利用，讓健保永續經營，世代相伴。