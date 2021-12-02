民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，新聞曝光後，引起外界關注林秉樞到底是何許人也，曾經接觸過林秉樞的人也紛紛在臉書發文，歷史補教名師呂捷表示，過去因為一場演講邀約而認識林秉樞，兩人常聊古今中外的歷史，還成了朋友，在他的印象中，林秉樞是個愛讀書、有禮貌的人，近日看了新聞報導後，讓他不禁懷疑自問：「我真的認識他嗎？」。

林秉樞施暴高嘉瑜事件鬧得沸沸揚揚，呂捷今(2)日在粉專《呂捷歷史-朕即天下！》表示，他認識林秉樞，也有去他母親的告別式致意，並憶起2019年五月，他因為一場演講邀約，跟林秉樞有了接觸，後來兩人相約在高雄見面聊天時相談甚歡，言談之間發現很多歷史類冷門艱澀的書他都看過，當下覺得這個人有料，而且好相處，於是乎他們成了朋友，但兩人交集不多。

呂捷指出，有去林秉樞母親的告別式捻香致哀，印象中林秉樞是個愛讀書、有禮貌、愛交朋友的人，星期一還接到電話說他出事了，但他沒有講得很清楚，不料隨後就看到新聞媒體的報導，呂捷說他用盡心力的去讀了每一篇新聞，甚至比寫碩士論文找資料都還要認真，沒想到從新聞堆砌描繪出來的林秉樞，讓他覺得很陌生，反覆在內心問自己好幾次「我真的認識他嗎？」

呂捷並舉出這事件給了他下列三個啟示:

一、交朋友要小心，不管是男女朋友還是朋友。

二、無論多麼的濃情密意，都不要留下影片，否則一旦情海生波可能會成為LINE群組的主角與朋友之間茶餘飯後的對象，尤其是在這個智慧型手機氾濫的時代。

三、不論性別，任何形式的暴力都是不被允許的。

由於林秉樞遭警方上銬拘提時曾佯稱，他跟名律師呂秋遠很熟，對於無端被點名，呂秋遠昨(1)日已在臉書澄清，並在呂捷貼文底下無奈留言「他明明就是跟你很熟！為什麼是cue我！」讓不少網友覺得有趣，紛紛回應「林先生Q錯人了，呂捷、呂秋遠傻傻分不清楚」、「幸好沒有cue呂秀蓮」、「被抓cue歷史老師沒幫助呀，嗆警察我認識呂捷，警察可能會很傻眼吧…」。