在疫情影響與兩岸關係惡化下，已經舉辦11年的「上海台北雙城論壇」今年仍然克服困難，以視訊方式如期舉辦，為陷入寒冬的兩岸交流注入一股暖意。正如預期的，台北市長柯文哲在致詞時會不會講出「兩岸一家親」這句話，這幾年已成了媒體必然注意的「通關密語」。

而無論柯文哲說或沒說，外界都會拿來作文章，對於今年他為何未提「兩岸一家親」，柯文哲表示「如果國內有人就是要把這5個字汙名化，那就不要講，換個方向講就好。」但他的基本論調還是一樣，有交流增加善意、降低敵意，還有更重要是減少誤會，萬一真的有誤會，也比較容易化解。

話是人講的、事是人做的，人心才是評斷話與事、真假虛實的根本，如果話講得再漂亮，做的全然是另一套，又有何用？當前的兩岸關係複雜險惡，最重要的是能務實進行良性交流，而不是只流於表面的政治表態，甚至是被政治符咒所操弄或羈絆。

對於上海市長龔正不僅大談「兩岸一家親」、「兩岸同胞都是中國人」，並喊話「共圓中華民族偉大復興的中國夢」；柯文哲則認為雙方發言上都各有堅持，也會互相諒解，也無法去要求對方什麼可以講、什麼不可講，「不然期望我去改他的稿子嗎？」這話聽似有點無厘頭，其實正凸顯了兩岸互相尊重諒解，理性維護和平交流的必要性。

近來大陸機艦不斷在台灣周邊海域進行軍事活動，使得台灣成為《經濟學人》所說「地球上最危險的地區」，美聯社也報導「台海衝突一觸即發，台灣如火藥庫」，民進黨拉攏美日，反中促獨，已把台灣帶上瀕臨戰爭懸崖的危險境地，這絕非生民所願。懸崖勒馬，讓兩岸交流重回理性的正軌，實際做的比表面說的更重要。