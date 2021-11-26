交通部長王國材今日與台北市長柯文哲見面，針對基隆捷運與汐東線延伸銜接東環有共識，不過王下午被問到汐東線明年有沒有辦法核定動工，王國材表示，汐東線因要與基隆捷運整合，明年動工沒有那麼容易；不過新北市長侯友宜表示，王部長保證優先核定汐東線儘速動工，這些去年都已有共識，他對明年有信心。

王國材、侯友宜與基隆市長林右昌今日都出席全國金安獎頒獎典禮，三人先後到場，在座位上互相交流，對話熱絡。

對今王國材與柯文哲會明，林右昌表示，兩人會面是正向的結果，有點像是柳暗花明又一村、撥雲見日，他強調，基隆捷運是要解決基隆、新北與台北交通問題，基捷也能進一步解決內湖塞車問題，很高興柯市長提出基隆捷運跟環東線銜接，他非常支持，會對整體基隆捷運整體效益提高。

被問到這是王國材與柯文哲破冰，林右昌說，沒有破不破冰問題，過去柯市長對基隆捷運認知有落差誤會，但都不重要，今天柯市長能夠跟王部長達成共識，他非常高興，最後綜合規劃都尊重鐵道局專業。

王國材被問到明年汐東捷運有無動工希望，王國材坦言「沒有那麼容易」，現在還在綜合規畫審查階段，還要發包應該很勉強，最重要基隆捷運要與汐東段完全整合，下一階段再與環狀線整合，目前大致得到共識，包括八堵怎麼設站，是要共站轉運還是同月台轉乘，都要討論。

不過侯友宜說，王部長跟柯市長談的東環線是下一階段的規劃，不會影響汐東線，去年三市與交通部對於汐東線先行議題都已經有共識，相關機場與路廊都有預留基捷空間。

侯友宜說，汐東線汐止市民等待汐東線已經20年了，他剛剛跟王部長溝通，部長也保證一定會優先核定汐東線，他也期待下一階段東環線能夠快速核定銜接。