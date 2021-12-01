新變異株Omicron拉警報，近日日本、香港也出現案例，更傳出疫苗不能有效預防感染，新北市長侯友宜連續多次呼籲春節7+7檢疫方案該重新思考，這樣的管制令人擔憂，多名專家也呼籲要回歸14+0，對此，指揮中心指揮官陳時中今表示，春節7+7已經定案了，越改只會讓防疫措施越混亂。

南非新變異株Omicron令各國邊境措施緊縮，台灣也將南非、波札那等10國列為「重點高風險國家」，美國針對加強防堵Omicron變種病毒，也祭出要求搭機前要提交一日內的檢驗陰性報告，面對即將到來的春節，疫情指揮官陳時中日前也表示，台灣因為有要求三日內檢驗陰性報告和入境時的深喉唾液篩檢兩關卡，未明確表示會跟進美國做法。

針對國內疫情邊境防堵部分，陳時中表示，和美國提交一日內檢驗陰性報告的做法不同的是，台灣要求入境旅客登機前提交三日內檢驗陰性報告，入境時會做深喉唾液篩檢，所以我們有兩道關卡來防堵邊境。

有醫師建議，入境除了深喉唾液採檢，也要同步做鼻咽的檢驗，避免偽陰性和偽陽性的問題，陳時中說，上述的雙套檢驗目前還沒有列入考量，因為我們的檢測相當精準，另外在7+7的第6天、第10天、第14天也都會做採檢，多重檢疫下相信已經達到檢驗上的要求。

然而外界好奇，針對Omicron變種病毒的國際疫情，春節「7+7」方案，即防疫旅館7天、家裡7天的方案勢在必行，台灣是否還有進一步的防疫措施？陳時中說，邊境檢疫一定會加強，疫苗也要盡快施打。

陳時中說，春節專案基本上已經定案了，越改只會讓防疫措施越混亂，防疫應該是在有秩序的情況下進行，讓大家有準備，適當的安排對防疫是最好的。

媒體問到，第二、三劑疫苗覆蓋率預計會達到多少？假如Omicron傳來社區，春節方案是否會調整或取消？

陳時中表示，覆蓋率當然盡量越高越好，但國際上不會去設定一定要多少，但我們是目標第二劑覆蓋率60%以上，這樣社區才有足夠的保護力，也要隨時提高警覺。