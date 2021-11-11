新北市鶯歌國中舞獅表演，以祥獅獻瑞、圓滿成功祝賀布聯為表演會畫下完美句點。（體育大學提供／陳夢茹桃園傳真）

首屆教育部體育署民俗體育表演會，集結6校共126位民俗體育好手一展身手。（體育大學提供／陳夢茹桃園傳真）

110年首屆教育部體育署民俗體育表演會10日於體育大學舉行，今年受疫情影響，打亂所有團隊的訓練節奏甚至被迫停訓，但6校共126位民俗體育好手在疫情趨緩後，便積極準備民俗體育表演會，精彩度絲毫不減。

國立體育大學校長邱炳坤致詞表示，非常高興看到各校民俗體育團隊能夠在疫情趨緩後，即能展現如此高超的技藝與精湛演出，這代表我國民俗體育好手均具備克服困境並追求卓越的精神與毅力，未來體育大學會繼續協助辦理全國民俗體育競賽，讓民俗體育好手同場競技一展身手。

計畫主持人教授王翔星說，體育署自2018年起委託體育大學辦理各級學校民俗體育深耕計畫，計畫執行策略除輔導每年度36所扎根學校與辦理增能研習外，最重要的是培育民俗體育青年教師。

王翔星指出，這次表演會由壽山國小以震撼的雷鼓之聲揭開序幕，來自台南市復興國小、台南女中、慈濟高中與永仁高中共同展現需要拋接、平衡、身段技巧的撥拉棒表演。台北市明道國小以神乎其技的扯鈴技術融合音樂、舞蹈及燈光奪得如雷掌聲。

體育大學舞龍隊以夜光龍技藝帶領所有觀眾進入神秘與炫麗的世界，緊接上場的是體大的武術隊，用氣勢磅礡拳術震撼全場，剛柔並濟的太極拳亦充分顯現武藝的底蘊，最後壓軸演出的是新北市鶯歌國中舞獅表演，演出中獅子靈活表現出喜、怒、樂、驚的姿態，以祥獅獻瑞、圓滿成功祝賀布聯為表演會畫下完美句點。