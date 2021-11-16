國立暨南大學蕭霈瑜（右），參加全國大專運動會勇奪空手道個人「型」金牌。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南國際大學公行系學生蕭霈瑜，參加全國大專校院運動會空手道賽事，以領先銀牌選手2倍的成績，榮獲公開女子組個人型金牌，以及個人對打第2量級銅牌，並獲得團體總錦標殿軍佳績。

暨大主任祕書曾永平表示，空手道比賽分「型」和「對打」兩種型式，蕭霈瑜專攻的「型」是一項單人進行、假設有對手的動作表演，因此評判基準分為「技術能力」及「運動能力」兩大方向，技術能力包含步法、技法、轉換的動作、時機、正確的呼吸、專注力及一致性等；運動能力包含力量、速度及平衡。由此可知，這是一項非常細膩的運動，高度差1公分、速度慢0.5秒，絲毫之差，都會影響到裁判的評分。

蕭霈瑜表示，在暨大空手道隊利用課餘時間進行各種訓練，不管有沒有比賽，她平時1周都會安排4天的時間，做體能或技術訓練，才不會在比賽來臨前失去原有的水準，還要保持體能維持在最佳狀態，更重要的是技巧的磨練，怎麼樣才能打出更漂亮的拳法，怎樣讓身體負擔不那麼大，都是她平常參與訓練外要思考的問題。

蕭霈瑜表示，教練會依同學的體能狀況、專攻賽事等，與同學討論訓練內容，給予客製化菜單，調配最適合的訓練內容。

蕭霈瑜上次參賽，以0.02分之差落居銀牌，因此今年感到巨大壓力，擔心自己會重蹈覆轍，所幸，她在練習中尋求突破，調適抗壓能力，決賽時最終以21.88高分、總積分4.0，領先銀牌選手2倍的成績，榮獲公開女子組個人型冠軍，也創下暨大校史空手道最佳成績。

暨大是沒有體育系所的綜合性大學，但在體育課程方面，結合鄰近鄉鎮的地利優勢、環境資源，訓練傑出的划船、射箭、壘球、空手道及游泳選手，也讓學生能有多樣的運動體驗，並且獲得榮耀。