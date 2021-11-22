國立台灣藝術大學舞蹈學系在系主任曾照薰領軍下，應邀跨海參加金門大學「舞-身心靈饗宴」活動，國家級的演出為2校的藝術交流擦出精彩火花。
金大運動與休閒學系副教授胡巧欣指出，此次演出安排《吉賽爾》選粹、《花弄影》、《風》、《終魁》、《露凝香》、《祈天》、《奶酒情緣》、《沒高沒富，但帥》等8首舞蹈，帶來紓壓、療癒的心靈享受。
金大表示，這項活動由該校環境保護暨安全衛生中心承辦，在金門棠風舞蹈團總監馬金蓮老師的協助下促成，期待校際多元交流活動，讓校園內洋溢更豐富的藝文氣息。
國立台灣藝術大學舞蹈學系在系主任曾照薰領軍下，應邀跨海參加金門大學「舞-身心靈饗宴」活動，國家級的演出為2校的藝術交流擦出精彩火花。
金大運動與休閒學系副教授胡巧欣指出，此次演出安排《吉賽爾》選粹、《花弄影》、《風》、《終魁》、《露凝香》、《祈天》、《奶酒情緣》、《沒高沒富，但帥》等8首舞蹈，帶來紓壓、療癒的心靈享受。
金大表示，這項活動由該校環境保護暨安全衛生中心承辦，在金門棠風舞蹈團總監馬金蓮老師的協助下促成，期待校際多元交流活動，讓校園內洋溢更豐富的藝文氣息。
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