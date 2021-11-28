竹竹苗唯一符合職棒規格的「新竹市立棒球場」，在新竹市政府投入12億元，並於2019年啟動重建工程，目前已完成內野主看台結構，市府更追加預算，加大轉播螢幕，整體進度已逾9成，預計明年新球季將完工啟用，成為職棒味全龍雙主場之一。

市府指出，為了在轉播球賽特寫時，讓民眾觀看無死角的畫面，市長林智堅特別追加預算，將轉播螢幕加大到2432x960CM的LED全彩螢幕，並增設內野頂棚、內外野座席間連接空橋與全壘打牆等，提升球迷觀賞體驗。

林智堅表示，新竹市立棒球場坐落在新竹市西大路與民富街口，1976年落成至今已有45年歷史，重建工程是在地居民期盼超過20年的建設。

其中，LED全彩大螢幕也全新增設，搭配電子螢幕計分板，讓球迷以近乎零死角視野獲得比賽資訊。此外，也考量周遭交通與居民，將舊有計分板移置民富停車場塔側，落柱保留騎樓空間、也降低住戶出入不便。

工務處指出，新竹市立棒球場重建工程包含地下停車場，目前進度達93％，預計12月初作金屬頂棚吊裝，12月底前啟動外野燈桿、大螢幕、結構補強及外野立面拉皮工程等工項。

明年1月初作外部景觀作業，2月草皮鋪設，力拚明年新球季正式啟用，啟用前並將施作道路鋪設畫線工程，讓居民感受煥然一新的棒球場。

另，棒球場外觀是以清水混凝土、落地玻璃等灰色調，呈現通透、質樸樣貌，建築為地下1樓、地上4樓。其中，1樓規畫商店、售票口、2樓觀賽空間、3樓有VIP室、4樓也為觀賽空間，觀眾總席次達1萬個。行政區則位於4樓辦公室，球團則使用地下1樓及1樓空間，地下停車場規畫可停放300台汽車。

教育處同時指出，新竹市立棒球場採OT營運，去年1月市府與龍來球場公司簽約，新竹與天母同為味全龍雙主場，預計1個球季會有40場主場在竹市，1年中也將安排30天開放公益與體育活動使用，由市府受理審核，之後將擬定完整辦法。