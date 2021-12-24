小S（徐熙娣）主持的CATCHPLAY《熙娣想聊》昨（23日）首集上架，她獻給來賓黃子佼的新婚匾額終於亮相，祝兩位新人永遠「如佼似漆」，卻也俏皮的以「前女友」之姿在匾額上題字，警惕「婚姻之路不好走」。

而當小S逼問黃子佼「你還是把我當女人看嗎？」黃子佼則妙回：「當然，我這麼念舊，這麼喜歡收集古董......。」話還沒說完小S瞬間暴怒，黃子佼與小S之間的爆笑唇槍舌戰及大器互動，被網友封為「最佳前任」。

小S以「前女友」之姿在匾額上題字，警告「婚姻之路不好走」。（CATCHPLAY提供）

節目中，聊到小S老公許雅鈞，2人回憶15年前許雅鈞形容黃子佼「佼佼看起來很白」，小S解釋：「他常常講出來的話，我都是摸不著頭緒，邏輯不通，有些人猜Mike是不是說他很白目還是很白癡？但他是美國咖，根本不懂這些詞。」佼佼最後說：「大家都搞不清楚他的意思，至今已是全球華人心中的一大謎團。」

在《熙娣想聊》中的「熙娣來解答」單元裡，小S將親自解答網友們的犀利問題，然而首集就遭網友追問：「當初康熙的小本本可以公開了嗎？」小S親揭：「其實小本本裡面寫的事情，我都是擺出一副驚恐樣，康永哥也會用表情回應我，然後我就在他耳邊悄悄話，大家應該在想我們到底說誰啊？但我大部分都是說，這個人是誰啊？」

隨後她補充：「康熙小本本在我們進了化妝室之後，就會立刻把它撕碎，怕有一些八卦的小員工偷看。」昔日的好搭檔陳漢典也來發問：「有需要助理工具人嗎？」小S則隔空對他喊話：「不需要耶，我們現在已經有熙熙娣娣了，你現在價碼這麼高，我們請不起。」

《熙娣想聊》在粉絲朝聖之下，推動CATCHPLAY＋影音平台註冊會員數大幅成長13倍，帶動OTT綜藝新熱潮，首集節目辛辣尺度火力全開，觀眾大讚：「原汁原味S式幽默終於回來了！」