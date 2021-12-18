天冷了！許多人趁著周末假日出外泡湯，不僅解除身心疲勞又暖和身體，國民健康署提醒，心臟血管疾病患者最好先諮詢個人醫師，三高患者務必「呼朋引伴」，並避免飯後泡湯，以免造成身體負擔。

大陸冷氣團南下，全台明顯轉涼。國健署提醒6大泡湯注意事項：泡湯時間勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、泡湯前後多喝水、避免飯後泡湯、水溫勿超過40℃、避免單獨泡湯。

國健署說明，泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，因此泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外；泡湯前後應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水；由於酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，造成心肌梗塞、中風等意外，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯；

糖尿病、高血壓、高血脂病患在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不可一下冷水，一下熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風。

由於糖尿病患者感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫，避免燙傷；有三高、心血管疾病民眾要攜帶健保卡與緊急用藥，泡湯最好有親友陪同，避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時間。

冬天為心血管疾病好發的季節，國民健康署署長吳昭軍提醒，三高、心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的；如出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，保命要訣就是打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。