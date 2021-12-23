日前有名60旬男子平時不菸、不酒，也沒有嚴重疾病，但某日左邊脖子突緊繃疼痛、嚴重頭暈、平衡失調，眼睛更是不停顫動，送醫治療經判定為腦幹中風。醫師指出，椎動脈為腦部腦幹的重要血管，糖尿病及高血壓患者是椎動脈剝離的高危險群，要避免過於大力或較猛烈的頸部按摩，或快速地轉頭運動。

65歲的退休男子突然在晚餐用餐時左邊脖子突然緊繃疼痛，後來又開始出現嚴重的頭暈、平衡失調，連走都不能走，同時家人還注意到個案除左邊眼皮特別垂之外，還有眼睛不停顫動的症狀。此外，家人更發現個案在休息後症狀並無改善，還出現不停打嗝，因為暈眩非常嚴重，後來只能躺在床上無法移動。

部立桃園醫院神經內科醫師邱詡懷表示，男子就醫後時血壓已經飆破200，腦部核磁共振顯示左側椎動脈疑似剝離，合併左側延腦缺血性中風，男子在住院、接受藥物治療後症狀逐漸轉好，頭暈不穩的症狀逐漸緩解。

邱詡懷說，椎動脈為腦部腦幹的重要血管，如出現問題易造成腦幹缺血。談及腦幹中風症狀，除該個案提到的單側眼皮下垂、多方向性眼震、嚴重頭量、不停打嗝、平衡協調失常等外，也有可能出現說話不清、面部歪斜、單側無力。

邱詡懷指出，糖尿病及高血壓患者是椎動脈剝離的高危險群，發病原因可能與血管壁結構病變或是血管內的壓力高有關，不過仍有部分的病人為自發性的椎動脈剝離，先前也有不當頸部按摩或整脊導致椎動脈剝離的案例，因此建議民眾仍要避免過於大力或較猛烈的頸部按摩，或快速地轉頭運動，減少椎動脈受損的機會。