有「國師」之稱的星座專家唐綺陽，常常在各大社群平台分享星象或運勢，也會針對時事發表個人的意見，說話直接、一針見血的真性情深受許多人的喜愛。唐綺陽昨(23日)在臉書發文提醒，聖誕節的夜晚要小心負能量爆棚，「希望提醒沒來得太晚」，貼文引起網友討論。

唐綺陽在粉專表示，聖誕節(25日)當天晚上7點會迎來金星、冥王星第二次合相，再加上「土天四分一度內」，狀況會更加嚴重，進而影響人們的情緒，導致民眾有難免有「負能量爆棚」的心情。

唐綺陽形容，人們容易在這期間出現情緒不爽、吐嘈埋怨、講難聽話、忽然大吵等行為，覺得許多事情忍無可忍，因此變身成怪獸，傷人傷己， 唐綺陽也呼籲大眾要有自覺，「別讓年底的高壓，壓垮我們的生活，祝福大家」，最後語重心長的寫下「希望提醒沒來得太晚」。

唐綺陽也在留言處表示，有自覺就能好好度過這個聖誕節，還開放網友在留言區抱怨，將壓力發洩在這裡，而該則留言得到網友熱烈迴響，共有2百多則留言在大吐苦水，其他網友則是感謝老師的提醒，「感恩老師，總是適時的解決我們的危機，超愛妳的」、「有耶，今天很明顯的感受到自己隨時都處在快要生氣的狀態」、「盡量讓自己的情緒EQ高一點，就可以避免很多不必要的麻煩」、「這兩天就覺得悶悶不樂的，氣場不太對」。