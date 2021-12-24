美國聯合航空（United Airlines ）和達美航空（United Airlines）周四宣布取消數百個平安夜航班，因快速擴散的Omicron新冠變種病毒已經影響的包括機組員和其他工作人員的人力安排。

總部位於芝加哥的聯合航空宣布取消120個周五的航班，總部位於亞特蘭大的達美航空則宣布取消約90個航班。兩家公司正設法與乘客取得聯繫，以免他們滯留機場。

聯航表示，本周美國的Omicron感染病例大幅增加，已經對我們的機組人員和其他營運人員直接造成影響，我們不得不取消一些航班，公司將在受影響的乘客來到機場前通知他們。

達美航空表示，在取消周五約90個航班之前，公司已經「用盡所有選擇和資源」應付定期航班，包括改變航線，以及更換飛機與機組員。達美表示，取消航班的原因包括可能的惡劣天氣，以及Omicron變種病毒的影響。

周二達美航空執行長Ed Bastian要求美國疾病管制預防中心 （CDC）放寬人員隔離規定，稱這些隔離指引對達美航空的人力安排造成衝擊，並建議針對已完整接種新冠疫苖但遭到突破性感染的人員，CDC能將隔離時間從目前的10天縮短為5天。

代表北美主要貨運和客運航空公司的美國航空協會（Airlines for America）和廉價航空公司捷藍（JetBlue）也呼應了達美的請求。

美國CDC周四發布醫護人員的最新隔離指引，針對新冠病毒檢測呈陽性的醫護人員，只要他們沒有症狀且檢測結果由陽轉陰，隔離時間就能縮短為7天。

CDC在聲明中提到Omicron病毒導致確診者激增，如果醫護人力短缺，隔離時間可以進一步縮短。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，我們的目標是確保醫護人員和患者的安全，並解決與避免醫療系統不堪負荷的問題。