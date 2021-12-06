隨著2021年接近尾聲，市場對於蘋果新產品的臆測開始轉向2022年，據媒體報導，明年蘋果可能推出數款新一代的明星產品，包括新款Mac Pro、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置，以及具有無線充電功能的iPad Pro，都可望首次亮相。

彭博記者Mark Gurman在最新Power On新聞通訊專欄中提出他認為蘋果將在2022年推出的產品，但也用了「四平八穩的一年」來形容明年蘋果的產品發表。

報導指出，蘋果終於要在2022年推出AR耳機。Gurman預期蘋果將推出的新產品之一是盛傳已久的AR頭戴裝置。雖然Gurman這個預測了無新意，但也確實提高了該產品相關傳聞的可信度。

Gurman表示，遊戲應該是這台機器的重點，並表示蘋果的AR頭戴裝置將採用多個處理器、冷卻系統、高解析度顯示器，以及自家應用程式商店App Store，「蘋果料將把這款設備定位為遊戲開發者的夢想」。

蘋果還將與媒體夥伴合力打造VR媒體，並將運用此款頭戴裝置提供「類似FaceTime的VR體驗」。

Gurman提出的其他新品預測也大多是猜得到的，例如iPad系列的更新，包括具有無線充電功能的新款iPad Pro。今年6月即有報導指出iPad Pro的「玻璃三明治」（ glass sandwich）設計可以實現無線充電功能。

此外，他亦表示蘋果明年可能推出5G版iPhone SE、按慣例的iPhone 14系列手機、包括一款新的SE版和一款加固版智慧錶在內的3款Apple Watch，以及改良版的AirPods Pro。

在Mac電腦方面，他表示蘋果將推出採用M2晶片的大改版MacBook Air，也將推出新款Mac mini、尺寸加大的iMac，以及配備Apple Silicon晶片的Mac Pro電腦。