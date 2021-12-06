2022年面對經濟復甦長多持續，新舊經濟雙線運行，台新銀行執行副總經理黃培直解析，在機會與風險並存下，投資布局關注「3個2」的特徵，進入攻守兼備的時期，延續股優於債，且成熟市場好於新興市場，掌握「上半年布局、下半年收成」最佳策略。

黃培直表示，2022年屬於後疫情時代，儘管Omicron新變種病毒出現，但全球對疫情的掌控能力愈來愈強，風險將愈來愈顯可控，因此最大的關鍵是升息步調對通膨變化的掌控度，也就是聯準會（Fed）等主要央行的處理，「太早出手（升息），可能澆熄疫後第二年經濟復甦的火苗；太晚出手，通膨衝高導致失控，將對經濟造成嚴重打擊」。這樣對於何時升息的不確定，將導致市場震盪波動。 黃培直指出，2022年投資布局關注「3個2」，即貨幣財政2個政策、新舊經濟2種型態、穩核心追成長2套策略。首先，2022年開始將邁入貨幣政策正常化的階段，但整體資金仍然充沛，加上各國仍有財政政策等工具支撐復甦，預料金融市場雖大漲不易，但對趨勢向上仍相對正向樂觀。

其次，新舊經濟交替，並且互相影響融合，2021年是疫後經濟復甦的第一年，經濟數據繳出亮眼成績單，進入2022年仍維持正向成長，但預期總體經濟、股市與貨幣政策將逐步回歸正常化，即重返傳統景氣循環。但隨科技發展帶來「破壞式創新營運模式」，ESG、綠能、淨零碳排等新題材也同步在市場上發酵，加上具劃世代議題的元宇宙題材，形成新舊經濟交織驅動的局勢。

在資產配置上以穩核心、追成長2套策略，因應上半年景氣調整到下半年成長回復的市場變化，投資人在布局上股債皆不可偏廢。對於訴求穩扎穩打的投資人，可應用穩核心策略，布局可抵禦通膨衝擊的市場；對於想要超前部署產業趨勢的投資人，可採行追成長策略，選擇新經濟概念下的相關標的。

債市部份「短債為主、高收債為輔」，選擇搭配景氣及利率風險謹慎應對，首要以短債為主，因為量化寬鬆（QE）退場、貨幣政策逐漸趨緊，為降低利率走升對債券價格影響的首要關鍵，根據歷史經驗顯示，短債於縮減購債期間表現優於長債。

同時在復甦延續下，信用風險相對不會太大，違約率維持相對低點，且就歷史經驗來看，首次升息時高收益債的表現較佳，仍可適當配置高收益債提升投資報酬效率。

匯市部分，在聯準會貨幣政策正常化背景下，預期美元表現將優於非美貨幣，然而原物料價格走高背景下，商品貨幣亦有表現機會。

總結投資策略方面，股債皆不可偏廢是2022年投資的最高指導原則，建議以股六債四的配置為準，一方面降低因上半年景氣調整、通膨疑慮仍高所帶來的市場衝擊，另一方面也能參與下半年市場回升機會。債券挑選上，以短存續期間、高收益債為主，對於訴求「穩定」的投資人來說，可以選擇通膨升溫下表現相對居前的市場，如REITs、金融等，參與通膨回升所帶來的紅利；想要追求未來成長題材的投資人，可布局具高成長潛力的題材，如元宇宙、ESG等。