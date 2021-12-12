蔡英文總統說，這4項公投攸關台灣未來，看台灣人是否有團結、堅持自己的民主。（程炳璋攝）

四大公投案投票進入倒數，蔡英文總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌12日到台南出席公投說明會，府院3巨頭齊聚宣講；蔡英文說，前幾天中國介入，尼加拉瓜與台灣斷交，這4項公投攸關台灣未來，看台灣人是否有團結、堅持自己的民主。

蔡英文說，台灣面臨很多困難和挑戰，但人民很團結，尤其是疫情期間，台灣有一段時間疫苗供給趕不上疫情變化，全台陷入恐慌，但台灣人有志氣，一步步找到疫苗，現在台灣人民有80％注第一劑，現在台灣拚第二劑到80％；公投將至，也希望大家一起打拚。

蔡英文說，這段時間以來，中國給台灣帶來很大的壓力，前幾天中國介入，尼加拉瓜與台灣斷交，不過她要對台灣人民說，大家要對台灣民主有信心、對國家未來也要有信心，只要大家團結一起，再困難的事都可克服、往前邁進。

蔡英文說，這4項公投攸關台灣未來，尤其是重啟核四這案，對台灣來說是非常危險的事；停建三接，會阻礙台灣能源轉型及經濟發展；反美豬進口，傷害台灣全球布局；公投綁大選會影響台灣民主品質。

蔡英文說，這4個公投案若破滅，代表一個很深層的訊息，就是台灣不能亂，要穩穩地前進。