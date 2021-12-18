四項公投民進黨大獲全勝，對於民進黨56天逆轉情勢，黨內人士透露，關鍵字是「團結」。

黨內人士指出，當初策略是，不提對案聚焦四案，直球對決，有利於好好溝通說明，證明當初策略正確；全黨團結總動員，府院黨分工合作，各地說明會有效訴求支持者了解公投內容，讓民眾在兩個月內了解公投問題進而改為支持民進黨當前政策方向；黨內團結對外戰力強，各司其職展現交叉火力，最後完成目標。

他說，蔡英文總統執政方向獲得民眾肯定，最後關頭訴求「台灣隊站出來」，凝聚民進黨支持者外，包含辣台派的英粉、百工百業的社會力領袖以及部分中間選民，展現守護台灣的能量。

黨內人士指出，蔡英文總統在最後兩週打出「經濟牌」，訴求經濟選民，點出公投與台灣經濟發展的連動性，鞏固台灣當前經濟發展成果，有效促成跨越藍綠的經濟選民改為支持政府立場。是美豬公投逆轉的最後關鍵因素。

黨內人士表示，最後民進黨中央全力啟動，組織與空戰總動員，結合線上活動與線下組織，最後黃金催票全黨走上路口和街頭，網路上也不斷拉票與催票，更推出史上第一次催票直播節目，展現創意與陸空整合戰力。