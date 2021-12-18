四大公投全軍覆沒，國民黨立委賴士葆表示，公投被民進黨玩殘，最是讓人不勝唏噓，而公投結果也宣告從此台灣人民，將無法藉由公投複決政府不當的政策，公投不綁大選任何議題都不可能通過，這是民主的悲哀。

賴士葆痛批，當蔡政府將公投扭曲為政黨對決、抗中保台、拿美國來恐嚇人民的時候，四大公投已經無法回歸科學驗證、理性討論的本質了，任何與政府不同調的聲音，通通會被政府與其綠媒、側冀網軍定位為「來亂的」，且加以攻擊。

賴士葆說，執政黨不當運用龎大的行政資源，整個國家隊出動碾壓，雖然羸此次公投，但也沒有過最低門檻25％，因此在野力量無須懷憂喪志，而是應該沈澱心情後繼續努力監督與制衡這個民主獨裁的政府。

他認為，此次公投之後該醒悟，這一次是執政的民進黨政府在2018年公投綁大選大敗之後，透過國會多數暴力修法，使公投與大選脫鈎，第一次的單獨公投的投票，如果沒有再次修法，那就變成「最後一次的公投」了，因為大家都知道要通過最低門檻的25 ％是相當困難的，亦即可以宣告直接民權行使的「公投在台灣已死」。