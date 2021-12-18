4項公投案不同意領先同意票，民進黨籍宜蘭市長江聰淵、縣黨部主委陳俊宇等人下午前往黨部了解開票狀況，隨不同意票領先同意票幾成定局，讓江聰淵坦言，不同意票「領先的差距比我們預估還高」，陳俊宇強調，不能因此而自滿，仍要繼續努力團結宜蘭，再現榮耀。

江聰淵表示，「整體而言，公投案不論有無達門檻，不同意贏過同意票是事實，要感謝黨公職努力與鄉親的支持，投票率比我們預估還低，但領先的差距比我們預估還高，宜蘭不同意票的比例可擠進全國前段班」。

陳俊宇表示，蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長都親自到宜蘭向鄉親說明，雖然投票率不高，但呈現4個不同意遙遙領先4個同意；投票率低可能與氣候因素有關，這次公投結果也能作為執政的民進黨最好的參考與警惕。

陳俊宇認為，4項公投案是2022年選舉前哨戰，這段期間黨公職從早拚到晚的打拚過程，也會回饋到明年底的選舉得票數，但不能因此自滿，未來一年多仍要持續努力、打拚。