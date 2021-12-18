針對四大公投結果，嘉義縣長翁章梁強調「台灣人民已經清楚表明選擇」，而政府一定會遵從人民的選擇，在走進國際、能源轉型和經貿外交有進一步做法，繼續為台灣奮鬥。

翁章梁說，蔡英文總統在投票前就說過，這次公投不是政黨對決，而是台灣前途和方向的選擇，台灣需要更開放，才能走入國際，投票結果，人民已經清楚表明他們的選擇和方向。

翁章梁重申，這次的公投和大選脫鈎，社會各界針對公投議題進行廣泛討論，是一次非常深化的民主投票，雖然投票率不是高，但在大家充分討論下，台灣人民已做出選擇。