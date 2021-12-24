大嘉義觀光工廠協會成立，理事長余兆豐（左）就任。（廖素慧攝）

大嘉義觀光工廠協會今天舉行成立大會。（廖素慧攝）

嘉義縣觀光資源豐厚，有14家觀光工廠結盟組成「大嘉義觀光工廠協會」，24日在嘉義市舉行成立大會，創會理事長余兆豐就任，嘉義市業者也前往觀摩，縣長翁章梁表示，觀光及相關產業結盟共同打拚，讓嘉義共榮共好。

翁章梁表示，疫情讓整個國際局勢及經濟發展有大改變，嘉義的觀光資源豐富，有茶園、咖啡園的人文景觀，還有自然生態，而觀光工廠有主題性及系統性，遊客進入工廠參觀能認識這個產業，讓觀光變得更多采多姿，在觀光產業扮演很重要的角色，很高興大家結盟成立協會，與縣府共創共榮共好的嘉義。

余兆豐表示，今年本土疫情嚴峻，觀光業及相關產業都受到衝擊，嘉義縣政府協助業者爭取中央的補助，讓產業能挺過疫情的難關，隨著疫情和緩，中央及地方政府的各項振興經濟措施，遊客逐漸回流，目前約有6成。

余兆豐表示，嘉義縣有山有海，觀光旅遊的資源豐厚，目前18家觀光工廠有14家加入「大嘉義觀光工廠協會」，而嘉義市有2家觀光工廠也可望明年會加入。

余兆豐指出，大嘉義觀光工廠協會成立後，觀光產業結合起來爭取公部門資源如經濟部、文化部等單位的專案補助，參加海內外相關展覽行銷活動，還有促進產官學合作，集結大嘉義觀光工廠的伴手禮行銷至大陸及其他外國市場。

嘉義縣政府表示，縣府經濟發展處輔導及鼓勵商圈成立組織，翁縣長上任以來商圈組織已增加到6個，文化觀光局負責規畫設計縣內旅遊軸線，結合與觀光旅遊有關的產業、景點，強化及促進大嘉義觀光旅遊的廣度。