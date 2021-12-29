嘉義市文化路郵局被登錄為市定歷史建築，中華郵政公司編列2年4500萬元預算修復外牆，準備活化使用，但民進黨立委王美惠痛批，郵局突然以低價賤租給民間業者經營旅宿，立法院交通委員會今決議解除契約並停止出租。對此，中華郵政回應將與業者協商，朝交委會提案方向辦理。

嘉義市文化路郵局（901支局）成立於1927年，與台北北門郵局同期，工法、建材也相似，被登錄為歷史建築。但相較台北北門郵局修復後持續經營並設置郵政博物館，傳承郵務歷史精神與郵局價值，嘉義郵局修復計畫未得見效益回收。

民進黨立委王美惠（左）在立法院痛批中華郵政公司，把歷史建築以低價賤租給民間業者經營旅宿。（陳祐誠攝）

交委會今日審查中華郵政111年度預算，立委王美惠再度針對嘉義郵局開炮，指多次質詢未得到正面回應。她質疑，901支局被嘉義郵局賤租，相較鄰近店面每坪租金3000元，901支局租給業者平均每坪458元，且租期長達15年，而該標案僅上網公告9天，僅1家業者投標，種種過程都不合理。

包括陳明文、陳歐珀、陳雪生、林俊憲等多名立委，也認為此案不合理，交通委員會做出決議，解除契約並停止出租。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，外界質疑招標程序不正義、有瑕疵等，已交由政風調查，並遵照委員會的主決議辦理。

中華郵政公司經營策略設計委員會副主委蔡文慶說明，該案面積700多坪，以鄰近店面每坪3000元比較，比喻可能失真，該行情是指1樓店面，但901支局是1、2樓都有，且業者還要自行投入上千萬元的整修費用。

蔡文慶指出，當初是希望古蹟的再生利用，若立法院對此有疑慮，會朝決議方向跟廠商協商。外界質疑標案只公告9天，他強調符合5天以上的內規。