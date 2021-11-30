隨著全球經濟持續復甦，全球股市進一步上漲，目前的上漲趨勢似乎會延續到2022年：全球基金經理人仍大幅增持成長型資產，晨星基金表示，2022年時債券恐將續面臨艱難環境！

晨星基金指出，投資者所面臨的兩大難題，則是通貨膨脹和貨幣政策。目前尚不清楚當前的價格大幅上漲是否為短暫現象，以及COVID-19對供應鏈所產生的破壞是短期，還是更長期的趨勢。未來央行可能採取的行動也尚未明朗，但全球利率看似即將上升（債券殖利率已經在央行政策變化之前出現上升），較昂貴的資產和固定收益型資產也因為進一步升息的預期而產生影響。

晨星基金進一步指出，即使各國央行採取有限且謹慎的措施逐步提高利率，但債券投資者應該了解，在通膨走揚的世界裡，債券殖利率將不足以彌補資本的損失。國際貨幣基金組織（IMF）認為已開發經濟體在2022年的平均通貨膨脹率為2.3％：目前所有主要市場的債券殖利率（甚至稅前殖利率）遠遠不足以提供足夠的通貨膨脹保護。全球經濟在疫情後強勁上揚，通貨膨脹風險上升且殖利率保護已經不足，債券將持續面臨艱難的環境。