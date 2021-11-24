里昂證券指出，銅箔基板（CCL）領頭羊台光電（2383）掌握蘋果iPhone內含價值成長、伺服器與400G交換機市占提高等利多，於全球智慧機CCL產業居領先地位，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測合理股價達320元。

過去幾年來，台光電將其穩固地位從iPhone供應鏈擴張到高速市場，成功打入兩家主要400G交換機供應鏈，且在即將到來的伺服器新平台持續提升市占率，意味著對CCL的需求十分強勁，同時，研判台光電已做足準備，向台灣載板客戶供應BT載板用的CCL。

台光電經過連串技術升級努力，在高速CCL市場的市占率從2017年的0，已經增加到2020年的13％，成功打入兩家主要400G交換機供應鏈後，下半年起出貨量正逐步提升。里昂證券說明，台光電已擴大在英特爾平台的市占分額，自Purley平台的高個位數百分比，進展到Whitley平台的15～20％，預期至Eagle Stream平台時還將成長為25～30％。整體而言，除了智慧機以外，里昂認為，台光電來自基礎建設的營收將持續增長，是未來表現突出不可或缺的另一股力量。

外資估算，台光電2021年每股純益可望大增47％，來到16.63元，隨後兩年的年增率均逼近二成，每股純益向上攀高至19.56與23.32元。