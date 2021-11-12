馬來西亞12日官方數據指出，當地第2季GDP(經濟成長)雖大幅成長16.1%，但第3季卻反轉衰退4.5%。不過，大馬央行預估，社交禁令漸漸鬆綁下，加上商業活動陸續恢復，第4季GDP可望交出一張漂亮成績單。

馬來西亞上季GDP萎縮4.5%，也大於市場預估值衰退1.3%。大馬央行表示，經濟成長還是取決於全球與當地新冠疫情，不過國際金融市場已趨穩定，加上供應鏈供貨中斷問題已慢慢解決。

馬來西亞央行認為，當地景氣已從前次疫情中反彈，但重振消費力與投資活動則需要一點時間

8月時，大馬央行下修2021年GDP為3%至4%間。

隨者馬來西亞人口數3200萬之中，差不多有四分之三以上都接種過新冠疫苗。在覆蓋率與日俱增下，當地2022年的GDP可望上看5.5%至6.5%之間。

馬來西亞央行也強調，自己沒有面臨任何停滯性通膨壓力。隨著大馬第2季通膨從4.1%大幅降至第3季的2.2%之後，2022年本地物價將保持溫和狀態。