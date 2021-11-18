台股加權指數18日開在17764.04點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在613元，上漲3元，美股輝達財報及展望皆高於預期，台系輝達概念股技嘉（2376）及微星（2377）見多頭點火，股價走揚，台股早盤指數緩步上升，站上17800點關卡。

Visa Inc.因亞馬遜不接受英國發行的信用卡而重挫，再加上通膨、供應鏈隱憂揮之不去，投資人打賭聯準會將提前升息壓抑物價，使得美國四大指數17日全面走軟。

道瓊工業平均指數11月17日終場下跌0.58％（211.17點）、收35931.05點。那斯達克指數下跌0.33％（52.28點）、收15921.57點。費城半導體指數下跌0.72％（27.95點）、收3831.44點。

元富投顧指出，美股基本上仍然保持多頭架構，在1兆美元基礎建設通過、疫情逐漸解封下，美國經濟可望慢慢成長，也將帶動全球經濟復甦，而台灣今年GDP上修至6.1％，上市櫃公司獲利創新高，加上市場資金充裕下，成為亞股表現最亮眼的國家。

目前底部塹高至17100～17300，上檔反壓在17800～18000，只要類股保持輪漲，個股反彈空間很大，選股偏多操作。