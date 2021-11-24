滬指24日收報3592.70點，漲0.1％，成交額人民幣（下同）4810億元。深成指收報14887.60點，跌0.12％，成交額7214億元。創業板指收報3478.66點，跌0.4％，成交額3259億元。科創50指數收報1472.22點，跌0.27％，成交額597億元。

新浪財經報導，滬指24日午後在白酒、銀行等權重股帶動下，時隔近一個月重新站上3600點關口，隨後又小幅回落。太陽能、風電等新能源方向走低，創業板較為弱勢。盤面上元宇宙概念持續活躍，稀土永磁板塊繼續拉升。滬深兩市成交連續第24個交易日破兆元。

24日大陸主要行業ETF漲跌不一，碳中和龍頭ETF跌1.87％，軍工ETF跌1.66％，有色金屬ETF漲1.62％，創新藥ETF漲1.0％。

另外，大陸商品期貨多數收漲，焦煤漲逾12％，鐵礦漲近6％，燃油、焦炭、矽鐵、原油、尿素漲逾4％；滬銀跌3％，滬金、紅棗跌逾1％。