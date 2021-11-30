近日出現的新型變異株Omicron，目前市場在極端情緒過後觀察後續表現，但莫德納執行長Stephane Bancel受訪卻指出，，現有疫苗很難對付Omicron需要數個月的時間才能大規模生產對抗Omicron的疫苗，導致道瓊期指一度暴殺600點。美股周二(30日)下跌300點，電動車大廠特斯拉漲逾2%，莫德納重挫8%。

截至台灣時間30日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌277.08點或0.79%、暫報34,858.86點；標普500指數下跌35.72 點或0.77%、暫報4,619.55點；那斯達克指數下跌59.14 點或0.37%、暫報15,723.70點；費城半導體指數下跌12.09點或0.31%、暫報3,898.45點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲2%、暫報1,159.9美元。NVIDIA股價下跌0.80%、暫報331.09美元；AMD股價上漲0.45%、暫報162.64美元；英特爾上漲0.16%、暫報50.08美元；高通下跌0.25%、暫報183.28美元。莫德納股價下跌超過7%、暫報342.6美元，輝瑞則是上漲1.56%、暫報53.22美元。

台積電ADR股價下跌0.092%、暫報119.17美元；聯電ADR股價上漲1.92%、暫報11.65美元；日月光ADR股價上漲0.67%、暫報7.47美元；中華電ADR下跌0.15%、暫報40.3美元。

受到疫情可能導致經濟封鎖措施重來的隱憂下，道瓊指數在美國運通和可口可樂領跌下大跌300點，10年期美債殖利率進一步跌破1.45％，主要是投資人擔心，Omicron疫情導致經濟放緩。10 年美債殖利率下跌 9 個基點、至 1.44%，上周最高一度來到1.69%，周五卻受到美股大跌近千點跌破1.5%。