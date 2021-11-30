外圍市場反彈，不過港股兩日累挫887點後，30日早段創14個月新低。

香港信報報導，恒指30日開盤跌69點，甫開曾轉升36點，見23888點暫時高，之後壓力湧現，曾挫348點，見23503點，創2020年9月30日以來新低。恒指中午收報23591點，跌260點，跌幅為1.1％。

國企指數半日報8405點，跌92點，跌幅為1.1％。科指跌1％，報6036點。大市成交額為754.23億港元。

個股方面，騰訊跌1.6％，半日成交額56.07億港元。信義光能升3.2％，為表現最好藍籌。