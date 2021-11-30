在連續兩天被賣壓襲擊的日本股市，早盤買氣重新回流，加上空單回補下收高。不過，午盤過後豬羊變色，最後全部翻黑。日經指數收27821.76點，跌462.16點或1.63%，創近兩個月新低。東證收1928.35點，跌20.13點或1.03%。

30日早盤還充滿樂觀氣氛，因對Omicron認知極有限，使得日股前兩天蒙受一連串賣壓。雖然世界衛生組織(WHO)指出，這種全新變種的新冠病毒株感染力很強，但市場認為疫情還在可控制範圍內。

東海東京證券早盤曾表示，自己看多日股，很難看空。這幾天因為Omicron之故，空方非常多，但現在看來都已在陸續回補中。

半導體相關族群表現相對優異，日本最大載板廠Ibiden漲1%，愛德萬測試漲1.11%，勝高也漲1.39%。

另外，日本精密儀器製造業者股價亮眼。奧林巴斯上漲2.96%，電子顯微鏡製造商JEOL也漲3.84%，並創歷史新高。

由於30日收盤後，MSCI將進行指數調整，這次日股有15家遭剔除，2家新加入。因此，尾盤也出現調節性賣壓，這也是日股30日由黑翻紅的原因之一。