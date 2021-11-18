軍事新聞網站「Breaking Defense」17日報導，洛克希德馬丁的副總烏爾默（Greg Ulmer）證實，由於新冠肺炎大流行導致1家國際供應商持續出現問題，在美國南卡羅萊納州格林維爾市(Greenville)新工廠生產的首架F-16，將比原本計畫的時間晚上1年才得以組裝，要到2022年年底才有望於天空翱翔。

烏爾默在杜拜航展受訪時表示，新冠肺炎導致補給基地受影響並產生問題，而解決此一問題所需要的時間遠超出一開始想像。「目前我們以明年第4季為目標(2022年)，努力讓格林維爾工廠的首架F-16能正式撥交。現在大概還有12個月的時間可以努力」。

不過，烏爾默拒絕回答是哪一部分的重要次組件出現交貨延宕，以及哪一間國際供應商出包。其僅回應，新冠肺炎大流行對該公司的員工產生「重大影響」。目前該供應商仍在努力生產，「本應在幾個月前」就該交貨給洛馬的第一組次組件。

F-16目前依舊是外國軍隊的熱門戰機選項，包括台灣、巴林、斯洛伐克、摩洛哥與保加利亞，都是F-16的顧客。2021年稍早，美國空軍才代表這5個國家，向洛馬簽署總額高達140億美元的合約，將生產128架F-16直到2026年為止。

烏爾默證實，包括約旦、保加利亞、菲律賓等國仍有高達300架的F-16潛在市場。與此同時，為因應F-35產量的提升，F-16的生產線由北德州沃斯堡（Fort Worth）搬遷至格林維爾，並於2019年繼續生產線工作。

洛馬今秋稍早宣布，該公司計畫在2022年餘格林維爾再增加300個工作機會，用於F-16的維修與生產。至於賓州約翰鎮(Johnstown)也會再增加80個工作職缺，以展開F-16的相關製造工作。

烏爾默補充，洛馬正尋求開闢部分零件與原料的新來源，一方面削減成本，另一方面也提升生產彈性，以避免次組件生產延遲再次發生。

事實上，洛馬因疫情而導致補給基地受影響的戰鬥機，不只F-16而已；隨著全球新冠肺炎大流行，洛馬的F-35的生產腳步在2020年嚴重受阻。原本預計交付141架戰機，最終只交付120架。

不過，洛馬已於2021年9月宣布將逐步提高產量；先是2021年交付133至139架戰機，然後是2022年交付151架至153架F-35，最後是2023年以後穩定交付156架戰機。