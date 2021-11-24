據菲律賓有線電視新聞網報導，既是菲律賓也是全球最長壽的人瑞蘇薩諾(Francisca Susano)，22日於家中去世，享嵩壽124歲。據菲國卡班卡蘭市政府聲明，被人稱為親切的洛拉伊斯卡於當地時間18時45分(台灣時間22日18時45分)去世，目前可確定的是她並非死於新冠肺炎。

官員指出，衛生官員仍在確認死因。蘇薩諾原本預計23日上午進行新冠肺炎篩檢；不過，直到去世為止，她並沒有出現任何感染的症狀。

蘇薩諾生於1897年9月11日，當時菲律賓還未脫離西班牙統治(美於1898年正式接管菲律賓)。儘管外界宣稱蘇薩諾為全球最年長的人瑞，但她的世界紀錄仍在申請與查核中，尚未獲得確認。

先前，菲國議員奧達內斯(Rodolfo Ordanes)提案，敦促眾議院頒發100萬披索的獎金，以表彰她驚人的長壽紀錄，並協助其家庭能夠安度新冠肺炎大流行。然而，眾議院網站資訊顯示，該法案仍在審核中，意味著蘇薩諾等不到這筆補助了。